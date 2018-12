Calciomercato, per l'attacco l'Avellino forte su Bollino Il calciatore, in uscita dal Bari, potrebbe essere il primo rinforzo per il neo-tecnico Bucaro

di Marco Festa

Calciomercato: l'Avellino punta forte sull'esterno d'attacco Mauro Bollino, in uscita dal Bari. Il calciatore siciliano, mancino, classe 1992, potrebbe essere il primo rinforzo della sessione di mercato in corso per il neo-tecnico Giovanni Bucaro. Ieri, intanto, la prima operazione in uscita: Stefano Bruno, portiere classe 2000 che in Irpinia non ha mai trovato spazio, si è trasferito in Umbria tra le fila del Bastia 1924, formazione militante nel girone E della Lega Nazionale Dilettanti.