Budoni - Avellino: il recupero rischia di diventare un caso Le forti raffiche di vento rischiano di condizionare il piano di rientro di squadra e tifosi

di Marco Festa

Budoni - Calcio Avellino, valida per la sedicesima giornata del girone G di Serie D e non disputata questo pomeriggio, a causa delle forti raffiche di vento, potrebbe essere recuperata il prossimo 30 dicembre: una data che, per motivi logistici, stando a quanto dichiarato al microfono di Radio Punto Nuovo dal tecnico Bucaro, nel post-partita, non gradirebbe affatto pur rimettendosi nelle mani della LND per la decisione finale. Intanto, allo stato attuale, le avverse condizioni meteo pongono degli interrogativi, che verrano sciolti nelle prossime ore, anche circa la possibilità dell'immediato rientro della squadra e dei tifosi in Campania. Per questi ultimi, encomiabili, si è consumata una beffa incredibile dopo i sacrifici di ogni genere posti in essere per raggiungere la Sardegna, che difficilmente potranno essere sostenuti nuovamente, soprattutto dal punto di vista economico, qualora la partita venisse fissata alla vigilia di Capodanno.

Grafica: Pagina facebook Calcio Avellino SSD