DIRETTA / Budoni - Calcio Avellino: cronaca in tempo reale Al "Comunale" di San Teodoro la gara valida per la sedicesima giornata del girone G di Serie D

di Marco Festa

Allo stadio "Comunale" di San Teodoro (Sassari), Budoni - Calcio Avellino: segui la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it

Budoni - Calcio Avellino: le probabili formazioni.

Stadio "Comunale" (ore 14:30)

Budoni (4-4-2): Donini; Pantano, Raimo, Musu, Valerio; Varrucciu, Vareal, Villa, Pusceddu; Murgia, Spanò. A disp.: Scanu, Farris, Trini, Santoro, Farris, Sariang, Spina, Vispo. All.: Cerbone.

Avellino (4-4-2): Pizzella; Patrignani, Morero, Dondoni, Mithra; Tribuzzi, Di Paolantonio, Matute, Gerbaudo; De Vena, Mentana. A disp.: Lagomarsini, Buono, Saporito, Nocerino, Da Dalt, Carbobelli, Ciotola, Pisano, Sforzini. All.: Bucaro.

Arbitro: Piazzini della sezione di Prato. Assistenti: Besozzi della sezione di Sondrio e Landoni della sezione di Milano.

La vigilia

In volo dall'aeroporto di Roma Fiumicino a quello di Olbia per poi trasferirsi a Budoni, in provincia di Sassari, dove domani (ore 14:30) scenderà in campo per la sedicesima giornata del girone G di Serie D: il Calcio Avellino è pronto alla prima sfida stagionale in Sardegna, al culmine di una settimana particolarmente intesa, coincisa con l'avvicendamento tra Archimede Graziani e Giovanni Bucaro. Il neo-tecnico si appresta al debutto bis alla guida tecnica degli irpini, già allenati nella stagione 2011/2012, nell'allora Prima Divisione, nel solco della continuità tattica rispetto al suo predecessore – avanti, per ora, col 4-4-2 - ma con diverse novità tra gli interpreti. La prima, tra i pali: sta per scoccare l'ora dell'esordio assoluto in biancoverde del diciassettenne Pizzella, con Lagomarsini destinato ad accomodarsi per la prima volta in panchina, sia per scelta tecnica, sia per la sostituzione del classe 2000 Parisi, squalificato, in osservanza del regolamento sugli under. In difesa, spazio a Patrignani, Morero, Dondoni e Mithra. Ha, infatti, alzato bandiera bianca Capitano, rimasto a casa perché febbricitante - come Tompte - anche per evitare il pericolo contagio.

Fuori dall'elenco dei convocati a sorpresa, per scelta tecnica, pure Acampora che a questo punto può considerarsi inserito nella lista dei partenti al pari degli altri esclusi di giornata: Mikhaylovskiy, Scarf, Totaro, Ventre ed Urbanski, in rigoroso ordine alfabetico. In mediana, Di Paolantonio scalpita per una maglia da titolare. Potrebbe giocare al fianco o al posto di Matute: nel primo caso Gerbaudo verrebbe dirottato sulla corsia mancina con Tribuzzi sul versante opposto del centrocampo. In attacco, qualora fossero schierati contemporane tre over nel settore nevralgico (occhio anche all'opzione Ciotola largo a sinistra, ndr, sarebbe obbligatorio l'utilizzo di Mentana in tandem con De Vena o Sforzini. Se i due venissero proposti insieme sarebbe altresì necessario impiegare Carbonelli nel suo consueto ruolo di cursore di fascia. Aggregati alla spedizione il difensore Saporito e l'attaccante Pisano della Juniores. Prima chiamata per il neo-acquisto Da Dalt.

L'elenco dei 21 convocati (tra parentesi gli anni di nascita degli under).

Portieri: Lagomarsini, Longobardi (1999), Pizzella (2001).

Difensori: Dondoni, Mithra, Morero, Nocerino (1999), Patrignani (1999), Saporito (2001).

Centrocampisti: Buono (1999), Carbonelli (2000), Da Dalt, Di Paolantonio, Gerbaudo, Matute, Tribuzzi (1998).

Attaccanti: Ciotola, De Vena, Mentana (1999), Pisano (2001), Sforzini.

Gli anticipi della sedicesima giornata - il Trastevere vola - Nessun periodo di rodaggio consentito per il Calcio Avellino del neo-tecnico Giovanni Bucaro, obbligato a vincere domani (ore 14:30) a Budoni. È questo il verdetto degli anticipi della sedicesima giornata del girone G di Serie D, con il Trastevere sempre più formato rullo compressore. A dare continuità al blitz al “Partenio-Lombardi” (1-4) di domenica scorsa, altro poker: 4-0 allo SFF Atletico, spazzato via dopo aver “rischiato” di passare in vantaggio con un rigore di Tortolano parato da Caruso.

Doppietta di Lorusso, gol di Ilari e Tajarol: lupi momentaneamente a -8 dal primo posto in attesa di scendere in campo, ma senza dimenticare che anche il Trastevere stesso ha una gara in meno, da recuperare, ovvero quella tra le mura amiche contro il Città di Anagni (30 dicembre, ndr). Rallenta ancora, nel contempo, il Monterosi che non va oltre lo 0-0 sul campo del Castiadas.

Crollo verticale della Lupa Roma di Marco Amelia, prossima avversaria dell’Avellino, mercoledì prossimo (ore 15), al “Partenio-Lombardi”: tripletta di Gragnoli per lo 0-3 del già citato Città di Anagni. A completare il quadro dei risultati delle gare odierne Cassino – Ladispoli 3-0 (doppietta dagli undici metri di Marcheggiani, rete di Prisco) e Torres - Anzio 5-1.