Avellino, ufficiale Da Dalt. Musa: "Ci darà una grande mano" L'esterno d'attacco da ieri in gruppo: sarà a disposizione per la trasferta di Budoni

di Marco Festa

Dopo aver sostenuto il suo primo allenamento nel pomeriggio di ieri, è arrivato anche il "nero su bianco" e, una volta sbrigate tutte le pratiche burocratiche, l'annuncio ufficiale: Franco Da Dalt è un nuovo tesserato della Calcio Avellino SSD: sarà regolarmente a disposizione già per la trasferta di domenica a Budoni.

Come ricordato dal club biancoverde nel comunicato dirameto questa mattina, Da Dalt, nato il 10 settembre 1987 a Ituzaingo (Argentina), è un esterno capace di ricoprire più ruoli all'interno del campo da gioco. Destro ma adattabile anche sulla fascia opposta, l'argentino lo scorso anno ha vinto il campionato di Serie D con la maglia della Vibonese (girone I). A Vibo Valentia Da Dalt ha passato 4 stagioni, intervallate nel 2016/2017 da una parentesi alla Frattese. Per lui esperienze in Lega Pro con le maglie, tra le altre, di Foggia, Hellas Verona e Como, mentre in Serie B ha militato nella Triestina e nel Venezia.

In questa stagione ha collezionato 17 presenze con la maglia del Campobasso, nel girone F di LND, prima del suo trasferimento in biancoverde. Sarà l'esterno d'attacco titolare nel tridente al quale passerà, dopo una fase di rodaggio, il neo-tecnico Giovanni Bucaro che ha dato immediatamente via libera per il suo arrivo una volta saputo che il calciatore era stato bloccato da tempo da Carlo Musa. E proprio il direttore sportivo dei lupi ha così commentato l'operazione in entrata, la prima della finestra di dicembre per le società della vecchia Interregionale, che si è aperta lo scorso primo dicembre: "Siamo felici di poter accogliere in squadra un giocatore come Franco Da Dalt, che unisce ad importanti doti tecniche anche la possibilità per mister Bucaro di variare moduli e situazioni di gioco. Con l'allenatore c'è stata subito sinergia sul nome: siamo sicuri che ci darà una grossa mano per il prosieguo del campionato."

