Avellino, un'esclusione a sorpresa tra i convocati per Budoni Capitanio non ce la fa: al suo posto giocherà Dondoni. La probabile formazione dei biancoverdI

di Marco Festa

In volo dall'aeroporto di Roma Fiumicino a quello di Olbia per poi trasferirsi a Budoni, in provincia di Sassari, dove domani (ore 14:30) scenderà in campo per la sedicesima giornata del girone G di Serie D: il Calcio Avellino è pronto alla prima sfida stagionale in Sardegna, al culmine di una settimana particolarmente intesa, coincisa con l'avvicendamento tra Archimede Graziani e Giovanni Bucaro. Il neo-tecnico si appresta al debutto bis alla guida tecnica degli irpini, già allenati nella stagione 2011/2012, nell'allora Prima Divisione, nel solco della continuità tattica rispetto al suo predecessore – avanti, per ora, col 4-4-2 - ma con diverse novità tra gli interpreti. La prima, tra i pali: sta per scoccare l'ora dell'esordio assoluto in biancoverde del diciassettenne Pizzella, con Lagomarsini destinato ad accomodarsi per la prima volta in panchina, sia per scelta tecnica, sia per la sostituzione del classe 2000 Parisi, squalificato, in osservanza del regolamento sugli under. In difesa, spazio a Patrignani, Morero, Dondoni e Mithra. Ha, infatti, alzato bandiera bianca Capitano, rimasto a casa perché febbricitante - come Tompte - anche per evitare il pericolo contagio. Fuori dall'elenco dei convocati a sorpresa, per scelta tecnica, pure Acampora che a questo punto può considerarsi inserito nella lista dei partenti al pari degli altri esclusi di giornata: Mikhaylovskiy, Scarf, Totaro, Ventre ed Urbanski, in rigoroso ordine alfabetico. In mediana, Di Paolantonio scalpita per una maglia da titolare. Potrebbe giocare al fianco o al posto di Matute: nel primo caso Gerbaudo verrebbe dirottato sulla corsia mancina con Tribuzzi sul versante opposto del centrocampo. In attacco, qualora fossero schierati contemporane tre over nel settore nevralgico (occhio anche all'opzione Ciotola largo a sinistra, ndr, sarebbe obbligatorio l'utilizzo di Mentana in tandem con De Vena o Sforzini. Se i due venissero proposti insieme sarebbe altresì necessario impiegare Carbonelli nel suo consueto ruolo di cursore di fascia. Aggregati alla spedizione il difensore Saporito e l'attaccante Pisano della Juniores. Prima chiamata per il neo-acquisto Da Dalt.

L'elenco dei 21 convocati (tra parentesi gli anni di nascita degli under).

Portieri: Lagomarsini, Longobardi (1999), Pizzella (2001).

Difensori: Dondoni, Mithra, Morero, Nocerino (1999), Patrignani (1999), Saporito (2001).

Centrocampisti: Buono (1999), Carbonelli (2000), Da Dalt, Di Paolantonio, Gerbaudo, Matute, Tribuzzi (1998).

Attaccanti: Ciotola, De Vena, Mentana (1999), Pisano (2001), Sforzini.

La probabile formazione dell’Avellino (4-4-2): Pizzella; Patrignani, Morero, Dondoni, Mithra; Tribuzzi, Matute, Di Paolantonio, Gerbaudo; Mentana, De Vena. All.: Bucaro.