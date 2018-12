696 TV Otto Channel: 0825, rivedi l'ultima puntata In collegamento telefonico direttore sportivo della Lupa Roma, Nicola Costanzo

Ieri sera, nel consueto appuntamento della domenica alle 21, sul canale 696 è andata in onda la quattordicesima puntata di "0825", il format di Otto Channel dedicato al Calcio Avellino.

In studio, con Angelo Giuliani, il dirigente sportivo Bruno Iovino e l'ex vice sindaco di Avellino Antonio Gengaro. Nel corso della serata è intervenuto telfonicamente il direttore sportivo della Lupa Roma, Nicola Costanzo. È, inoltre, proseguito il tour tra i club del tifo biancoverde: in diretta di Misciano di Montoro, dove è andata in scena la terza serata di "Briganti...Amo", evento promosso dall'Avellino Club "I Briganti di Montoro", Marco Festa.

Clicca qui per rivedere 0825 del 9 dicembre 2018.

0825 torna domenica 16 dicembre, alle 21, con la quindicesima puntata della stagione 2018/2019.