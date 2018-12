Avellino: ufficiale Eddy, addio per 7 calciatori Domenica la sfida a Sassari contro la Torres, mercoledì il recupero con il Budoni a San Teodoro

Il Calcio Avellino ha ufficializzato l'accordo con Endurance Omohonria, detto Eddy. Arrivato in settimana per i primi allenamenti e sviluppate le pratiche per il tesseramento, l'esterno italo-nigeriano è, dalla tarda mattinata, un nuovo calciatore biancoverde. Inoltre, la società irpina ha comunicato le rescissioni con 4 giocatori. Lasciano Avellino Andrea Nocerino, Michael Ventre, Gennaro Acampora e Vladimir Mikhaylovskiy, inseriti in lista di svincolo. Michael Scarf è stato ceduto a titolo definitivo al Sorrento Calcio. Alessandro Totaro e Rafal Urbanski vedranno formalizzato il rientro nelle rispettive squadre professionistiche nel mese di gennaio ed hanno già lasciato Avellino. “Ringrazio i calciatori per questi mesi di duro lavoro ed impegno, tutti loro hanno contribuito all’avvio di questo percorso. - ha spiegato, tramite nota stampa, il direttore sportivo del Calcio Avellino, Carlo Musa - Nel calcio i rapporti professionali possono anche chiudersi ma resta intatta la stima, e con essa non può che esserci l’augurio per un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni sotto il piano umano e professionale”.

Doppia trasferta in Sardegna - I lupi di mister Giovanni Bucaro proveranno a determinare continuità di risultati in trasferta. Domenica, alle 14.30, l'Avellino sarà ospite della Torres Sassari. Per mercoledì 19 è, invece, fissato il recupero della gara con il Budoni. La sfida di San Teodoro fu rinviata domenica scorsa a causa delle forti raffiche di vento che spiravano sul manto erboso dell'impianto di San Teodoro. Quindi, doppia gara in campo esterno, in Sardegna, per il Calcio Avellino: doppio step per il nuovo ciclo tecnico iniziato ad inizio mese con l'allenatore di Palermo.