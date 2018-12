696 TV Otto Channel: 0825, rivedi la puntata del 16 dicembre In studio Angelo Giuliani, Marco Festa in collegamento dal club Castel San Giorgio Biancoverde

Ieri sera, nel consueto appuntamento della domenica alle 21 sul canale 696, è andata in onda la quindicesima puntata di "0825", il format di Otto Channel interamente dedicato al Calcio Avellino.

In studio, con Angelo Giuliani, il direttore sportivo Alberico Turi e l'ex centrocampista Carmine Cerchia. È nel contempo proseguito il tour di 696 TV tra i club del tifo biancoverde: tanti i collegamenti in diretta con il club Castel San Giorgio Biancoverde per dare spazio alle opinioni dei tifosi locali del lupo.

Clicca qui per rivedere 0825 del 16 dicembre 2018.

0825 torna domenica 16 dicembre, alle 21, con la sedicesima puntata della stagione 2018/2019: le telecamere di 696 TV Otto Channel faranno tappa a Forino.