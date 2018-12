Avellino: idea Iovino per il ruolo di direttore generale Primo allenamento per Dionisi: "Voglio vincere il campionato. Dobbiamo uscire da questa categoria"

Il gruppo Sidigas sembra pronto a modificare i quadri dirigenziali e tecnici tra calcio e basket. Nelle ultime ore, sul fronte Scandone, tengono banco i rumors di addio per coach Nenad Vucinic. Per il Calcio Avellino, spunta invece l'idea di Bruno Iovino per il ruolo di direttore generale. Al momento, una figura come quella del dg manca nell'organigramma societario. Il ruolo è, per certi versi, ricoperto da Nicola Alberani, direttore sportivo della Scandone, ma che dalla nascita del Calcio Avellino in estate ha lavorato con la qualifica di responsabile dell'area tecnica tra calcio e basket in rappresentanza della proprietà. L'arrivo di Iovino garantirebbe maggior gestione tra i vari ruoli nelle due società e consentirebbe l'ingresso di un dirigente esperto, al fianco del giovane direttore sportivo, Carlo Musa.

Dopo i primi contatti tra le parti, sembra emergere la volontà della Sidigas di accelerare nell'accordo, ma per Iovino si profila anche il ruolo di presidente del comitato regionale FIGC Campania. Le due cariche sarebbero, però, incompatibili e spetta, quindi, a Iovino la scelta finale: la nomina in federazione o il ritorno nel club biancoverde. Iovino, reduce dalla brillante gestione della Nocerina, traghettata nel cambio societario e protagonista nel girone H di Serie D, potrebbe tornare ad Avellino dopo le stagioni vissute al fianco del commendatore Antonio Sibilia.

Intanto, è ripresa la preparazione dell'Avellino dopo il tonfo di Sassari contro la Torres. Mister Giovanni Bucaro ha recuperato Tommaso Carbonelli dopo la pausa forzata e motivata dai postumi di una contusione alla caviglia. Forza e tattica in avvio, poi divisione in gruppi: gli impiegati nel match di ieri hanno svolto defaticamento, mentre il resto della squadra ha svolto lavoro completo e una partitella. Nel pomeriggio, seduta video e tattica al coperto.

Primo allenamento per Matteo Dionisi: "Ho deciso di lasciare Latina per motivi personali. - ha spiegato il neo-arrivato in biancoverde - Quando la scorsa settimana si è palesata la possibilità di venire ad Avellino non ho esitato. Una piazza importante, un’occasione unica in cui i miei interessi coincidono perfettamente con quelli della squadra: io voglio vincere un altro campionato, l’Avellino deve uscire da una categoria che non gli appartiene. Sono un rubapalloni. Se c’è da impostare imposto ma la mia peculiarità e tutta nella fase difensiva. Porto grinta, corsa e determinazione, che poi sono le cose fondamentali per vincere questo campionato”.