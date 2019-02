Calcio Avellino, domani sera torna 0825: 696 TV ad Avella Diretta dalle 21. Per intervenire: 800919002 (numero verde); sms e messaggi whatsapp al 3428725223

Domani, alle 21, in diretta sul canale del 696 digitale terrestre ed in live streaming su www.ottochannel.tv, nuovo appuntamento con 0825, l'approfondimento settimanale interamente dedicato da OttoChannel al cammino del Calcio Avellino.

In arrivo una puntata ricca di contenuti per analizzare la sfida contro il Sassari Latte Dolce. In studio, con Angelo Giuliani, l'allenatore Sergio La Cava e l'avvocato Nello Pizza.

Per intervenire in diretta telefonica è a disposizione il numero verde 800919002.

Potete inoltre interagire anche tramite l'invio di sms e messaggi WhatsApp (anche audio) al 3428725223.

E non è finita qui: continua il tour di 696 TV tra i club dei supporter irpini. Le nostre telecamere saranno di nuovo in mezzo a voi: Marco Festa raggiungerà Avella per tanti collegamenti live con "Lupi del Mandamento".

Per partecipare alla trasmissione, dalle vostre sedi, basta contattare 696 TV OttoChannel attraverso la pagina facebook ufficiale o contattare la redazione telefonicamente allo 082523743.