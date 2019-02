Avellino, sorpresa in aeroporto per i calciatori biancoverdi I tifosi dell'Avellino Club Roma hanno raggiunto Fiumicino per caricare al gate d'imbarco

Una lieta sorpresa per calciatori dell'Avellino poco prima dell'imbarco sul volo che li ha condotti a Sassari, dove domani (ore 15) affronteranno il Latte Dolce nella ventottesima giornata del girone G di Serie D. I tifosi dell'Avellino Club Roma, che stanno già garantendo il prorpio sostegno in tutte le trasferte in terra laziale (e non solo), si sono, infatti, recati in massa presso l'aeroporto di Fiumicino per caricare la squadra in vista della partita contro i sardi del tecnico Udassi. Zaini in spalla e trolley momentaneamente abbandonati per una foto di gruppo che evidenzia, una volta e di più, quanto il popolo irpino sia vicino alle sorti della squadra a prescindere dalla categoria. Visibilmente felici per il gesto dei supporter tutti i componenti della rosa e dello staff tecnico.