Sassari Latte Dolce - Calcio Avellino 1-0, le pagelle Capitanio, un concentrato di nervosismo. Mentana macchinoso, Ciotola entra col piglio giusto

Sassari Latte Dolce - Calcio Avellino 1-0, le pagelle.

Marcatore: pt 22' Palmas.

Sassari Latte Dolce (3-5-2): Lai 7; Antonelli 6.5, Cabeccia 6.5, Patacchiola 7; Daga 6.5 (18' st Pireddu 6), Gianni 6.5, Bianchi 7, Piga 6 (26' st Scognamillo 6), Tuccio 6; Sartor 6, Palmas 7 (26' st Scanu 6). A disp.: Garau, Gadau, Fini, Marcangeli, Doukar, Carboni. All.: Udassi 7.

Avellino (4-2-4): Viscovo 6; Dionisi 6, Dondoni 5.5 (15' st Betti 5.5), Capitanio 4.5, Parisi 5.5; Di Paolantonio 5.5 (15' st Gerbaudo 5), Matute 5.5; Tribuzzi 5, Mentana 5 (15' st Alfageme 5.5), De Vena 5 (35' st Pepe 6), Da Dalt 6 (22' st Ciotola 6). A disp.: Pizzella, Omohonria, Buono, Migliaccio. All.: Bucaro 5.

Arbitro: Zamagni di Cesena 5.5. Assistenti: Ravera di Lodi e Marchetti di Trento 5.5 e 5.5.

Note: Espulso al 41' st il tecnico dell'Avellino, Bucaro, per proteste. AmmonitI: Cabeccia, Parisi, Alfageme e Bianchi per gioco falloso; Tribuzzi per simulazione; Daga per comportamento non regolamentare; Capitanio per proteste. Angoli: 1-5. Recupero: pt 1'; st 5'.