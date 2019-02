Avellino, ipotesi 4-3-3. Scalpita Buono I problemi legati agli under potrebbero rilanciare l'ex Ternana

“Mai più casi come quelli della scorsa estate che hanno portato all'esclusione di piazze importanti come Avellino Bari e Cesena”. Lo ha detto il presidente della serie B Balata chiarendo come la lega cadetta sia pronta ad aiutare i club in difficoltà verso i nuovi format di B e C. Intanto i lupi viaggiano spediti verso il match di domenica contro il Monterosi al Partenio per rintuzzare i romani quinti in classifica e provare ad accorciare dalla vetta. Non ci saranno Bucaro in panchina e Tribuzzi sul rettangolo di gioco ma torna a disposizione Sforzini. Il modulo è pero strettamente legato al discorso degli under. Domenica non ci saranno neppure Carbonelli e Rizzo tra i baby e questa circostanza fa propendere per la scelta di Buono in mezzo al campo optando per il 4-3-3. In difesa, Dionisi dovrebbe tornare al centro al fianco di uno tra Dondoni e Capitanio perchè appare improbabile il recupero di capitan Morero. Solo nel pomeriggio ci sarà il responso degli esami sull'argentino. Sugli esterni agiranno Lorenzo Betti a destra e Fabiano Parisi sulla corsia mancina. In attacco invece c'è l'imbarazzo della scelta. In un ipotetico 4-3-3 Sforzini contende a De Vena una maglia da titolare mentre sulle ali Alfageme, Pepe Ciotola e Da Dalt se ne giocano due