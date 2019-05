Musa, altra gioia: è il miglior ds della D Il riconoscimento gli verrà conferito lunedì a Roma

Dopo la promozione in serie C, arriva un altro motivo per esultare per il ds dell'Avellino Carlo Musa: il premio come migliore direttore sportivo della Serie D, che gli verrà consegnato lunedì prossimo, 27 maggio, nel corso del Gran Galà del Calcio, a cura dell'Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi. La cerimonia si svolgerà presso l'Hotel Ritz a Roma, a partire dalle 20.30.