Serie D, girone G: Il Lanusei vince i playoff Battuto 1-0 il Sassari Latte Dolce. Nel girone D 4-1 del Modena sulla Reggiana. Tutti i verdetti

Il Lanusei, sconfitto 2-0 dall'Avellino nello spareggio per la promozione in Serie C dello scorso 12 maggio, a Rieti, ha vinto i playoff del girone G di Serie D battendo con il risultato finale di 1-0 il Sassari Latte Dolce. A decidere la finale un gol di Congiu al 42'. Il "Lixius" è stato avvolto da una densa nebbia per quasi tutto il secondo tempo.

Nel girone D fa festa il Modena che, imponendosi 4-1 sulla alla Reggiana, davanti a una splendida cornice di pubblico (circa 10000 spettatori), è serio candidato al ritorno nel professionismo, nonostante sia arrivato dietro alla Pergolettese, avversaria dei lupi, il prossimo 31 maggio (ore 18:30), nella semifinale per lo scudetto di categoria. Gli emiliani dovrebbero guidare la graduatoria che verrà stilata per definire le gerarchie per l'ammissione tra i club di Lega Pro.

Ottime chance di far parte della prossima Serie C pure per il Matelica che, dopo aver vinto la Coppa Italia di categoria, ha battuto 4-0 la Recanatese nella finale del girone F.