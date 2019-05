Mercogliano, cittadinanza onoraria a De Cesare: "Avanti così" Avellino in Serie C. Dopo aver premiato la Curva Sud, nuovo riconoscimento dal sindaco Carullo

La scorsa settimana, dopo aver premiato anche la Curva Sud dell'Avellino (vedi foto in basso), il sindaco di Mercogliano, Massimiliano Carullo, ha conferito la cittadinanza onoraria all'amministratore delegato della Scandone e della Calcio Avellino SSD, Gianandrea De Cesare. Il riconoscimento è avvenuto in forma strettamente privata e riservata, al PalaDelMauro, data la volontà manifestata da entrambe le parti di evitare strumentalizzazioni di tipo politico a ridosso delle elezioni. La pergamena è stata consegnata dal sindaco a De Cesare al termine di gara 4 tra Avellino e Milano.

L’ingegnere, particolarmente commosso, ha commentato: "Ho sempre creduto nella rimonta e nella promozione in Serie C dell'Avellino. Continueremo a fare del nostro meglio per portare il più in alto possibile i colori biancoverdi."