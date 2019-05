Ufficiale, Avellino - Pergolettese si giocherà a Gubbio Comunicato della LND, ora si attende il via della prevendita per la semifinale scudetto

Adesso è ufficiale: Avellino - Pergolettese, penultimo atto per l'assegnazione dello scudetto di Serie D, si giocherà a Gubbio, dato lo spostamento di Cesena - Lecco a Foligno - dove era inizialmente prevista la gara dei lupi - in seguito alla scelta di procedere alla definizione degli stadi per le due partite mediante sorteggio (viene chiarito nel comunicato che riportiamo, di seguito, integralmente, ndr).

È arrivato in questi minuti il comunicato dal Dipartimento Interregionale della LND per annunciare le modalità di accredito, ma soprattutto, nel contempo, le sedi di gioco prescelte per le semifinali con tanto di piccolo giallo, presto risolto, relativo all'orario del calcio d'inizio del match, in programma il prossimo venerdì 31 maggio: nella nota odierna veniva inizialmente indicato, a causa di un banale refuso, le 18 come orario del calcio d'inizio che, invece, come recita il comunicato 154, sarà dato regolarmente alle 18,30.

Il comunicato della LND - "Sarà l'Umbria ad ospitare la fase finale della Poule Scudetto Serie D al via questo weekend. Si comincia venerdì 31 maggio con le due semifinali Cesena-Lecco (ore 15,30 al Comunale "Enzo Blasone" di Foligno) e Avellino-Pergolettese (ore 18,30 allo stadio "Pietro Barbetti" di Gubbio), ricordando che l'assegnazione della sede degli incontri è stata determinata da sorteggio effettuato dal Dipartimento Interregionale.

Le vincenti si affronteranno nella finale di domenica 2 giugno alle ore 16 al "Renato Curi" di Perugia, partita che sarà trasmessa in diretta streaming su Repubblica.it e sul sito della Serie D."

Si attende, ora, il via della prevendita per assistere alla sfida contro la squadra di Crema, vincitrice del girone D di Serie D.