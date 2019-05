Avellino - Pergolettese, via alla prevendita: tutte le info Acquistabili i biglietti per la gara che mette in palio l'accesso alla finale scudetto di Serie D

Via alla prevendita per Avellino - Pergolettese, semifinale per il titolo di Campione d'Italia della Serie D 2018/2019, in programma venerdì 31 maggio, con calcio d'inizio alle 18,30, allo stadio "Pietro Barbetti" di Gubbio. Come comunicato dalla Calcio Avellino SSD: "I biglietti, nominativi e non cedibili, potranno essere acquistati solo in prevendita sul circuito GO2 entro le 19 di domani. Costo del biglietto: 8 euro. Non sarà effettuata alcuna vendita allo stadio."