Alberani: "Avellino avviato, mi occuperò solo della Scandone" Il direttore sportivo: "La Serie C non permette più commistioni. Musa? Per me va sostenuto"

“All'inizio la squadra di basket l'ho trascurata molto perché nel calcio c'era da organizzare una struttura. Di questo sono rammaricato. Lì ho perso il manico della squadra.” Non ha usato giri di parole Nicola Alberani nella conferenza stampa di fine stagione. Un'annata agonistica particolare per il direttore sportivo della Scandone, diviso a metà tra la “sua” pallacanestro e un mondo nuovo, quello del calcio, diventato dalla scorsa estate un ramo d'azienda con il conseguente, oneroso e dispendioso - sotto il punto delle energie nervose - incarico di responsabile dell'area tecnica del gruppo Sidigas.

E allora, mandata in archivio la promozione in Serie C dell'Avellino; avviato il progetto sportivo dei lupi del "pallone", è il momento di dedicarsi unicamente alla "palla a spicchi", non prima, però, di aver ringraziato il “collega” Carlo Musa per la dedica del titolo di miglior direttore sportivo della Serie D, lasciando intuire che meriterebbe la riconferma a prescindere dalla necessità di consolidare l'assetto dirigenziale con una figura di esperienza, presumibilmente nel ruolo di direttore generale: “Sono felicissimo per il salto di categoria del Calcio Avellino, ma non sarò più supervisore di nulla. La Serie C è un campionato importante almeno quanto la Serie A di basket, quindi, quella del calcio diventerà una struttura indipendente, seppur tutti coloro che si occuperanno del calcio saranno sempre i nostri “cugini”, amici. Secondo me, ma anche secondo quanto previsto dalla Lega Pro, ci vuole un organigramma, una struttura indipendente. Tante commistioni che abbiamo avuto quest'anno, che erano necessarie, per certi versi, fanno un po' più fatica a esserci visto il livello raggiunto. Ringrazio Musa per la dedica, ma ringraziando me, va ricordato, che ha ringraziato anche tutta la Sidigas. Varini? Non mi esprimo sul suo eventuale arrivo, dico solo che Carlo (Musa, ndr) è bravissimo, dobbiamo continuare a sostenerlo e non ha bisogno di tanto, in termini di supporto.”

