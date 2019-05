Di Paolantonio: "E adesso andiamo a prenderci lo scudetto" Il centrocampista, autore di una doppietta contro la Pergolese, man of the match

Gubbio - Due pennellate direttamente su calcio di punizione, prima del sigillo finale di Ciotola, per regalare la finale scudetto all'Avellino. Alessandro Di Paolantonio è stato il protagonista indiscusso della semifinale scudetto contro la Pergolettese, battuta con il finale di 3-0 al "Barbetti" di Gubbio. Questo il commento a fine gara del centrocampista dei biancoverdi: "Sono felice per la mia doppietta, ma, innanzitutto, per aver contribuito a conquistare la finale. Vogliamo regalare lo scudetto ai nostri splendidi tifosi. Non siamo mai stati soli anche i mercoledì in Sardegna, sono sempre stati lì. Domenica li aspettiamo in tanti al "Curi" perché la loro spinta è semplicemente fondamentale e ci auguriamo di poter festeggiare insieme. Il Lecco? Un avversario di valore, non per caso ha eliminato il Cesena in semifinale, ma non vogliamo fermarci. Il futuro? Pensiamo a chiudere in bellezza e ne parleremo. Ad Avellino mi trovo davvero molto bene e sarei felice di restare."