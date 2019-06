Lecco - Avellino, via alla prevendita: c'è tempo fino alle 19 Comunicato LND sull'acquisto dei biglietti per la finale scudetto di domani (ore 16) a Perugia

Via alla prevendita per Lecco - Avellino, finale scudetto di Serie D in programma domani (ore 16) allo stadio "Curi" di Perugia.

Di seguito le modalità di acquisto biglietti, come comunicato dalla LND attraverso il proprio sito ufficiale:

Biglietti - L’assegnazione dei settori e il prezzo dei biglietti vengono così stabiliti:

alla tifoseria dell’Avellino è riservata la Curva Sud Ospiti (1000 posti, ndr) al prezzo di € 8,00; dal raccordo Perugia–Bettolle (RA6) uscire a Perugia Madonna Alta e utilizzare il parcheggio P/5;

alla tifoseria del Lecco è riservata la Gradinata Est al prezzo di € 8,00; dal raccordo Perugia–Bettolle (RA6) uscire a Perugia Ferro di Cavallo e utilizzare il parcheggio P/1

alle Autorità è riservato il settore Tribuna Centrale;

ai non residenti delle regioni Campania e Lombardia, dietro presentazione di un documento d’identità, è riservato il settore Tribuna Ovest Poltroncine lato Nord al prezzo di € 16,00;

i bambini da 0 a 14 anni entrano gratis.

I biglietti nominativi e non cedibili per entrambi i settori potranno essere acquistati esclusivamente presso i punti vendita delle rispettive città, tramite il circuito GO2. A entrambe le tifoserie non verrà effettuata la vendita dei biglietti presso lo stadio. La prevendita terminerà oggi alle 19.