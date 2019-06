Avellino - Lecco 3-1 (d.c.r.), le pagelle Dalla lacrime al tricolore: Morero chiude il cerchio, Di Paolantonio glaciale dagli undici metri

Avellino - Lecco 1-1 (3-1 d.c.r.), le pagelle.

Marcatori: st 10' Capogna, 14' Morero.

Avellino (4-2-4): Lagomarsini 7.5; Betti 6.5, Morero 9, Dionisi 7, Parisi 7.5; Matute 6.5 (12' st Buono 6), Di Paolantonio 7.5; Tribuzzi 7.5, De Vena 6.5 (25' st Ciotola 6), Alfageme 5.5 (16' st Sforzini 6), Carbonelli 5.5 (12' st Pepe 5.5). A disp.: Longobardi, Patrignani, Dondoni, Capitanio, Da Dalt. All.: Bucaro 9.

Lecco (4-3-3): Safarikas 6.5; Corna 6.5, Carboni 5.5, Malgrati 6, Ruiu 5.5 (38' st Nocerino sv); Moleri 6, Pedrocchi 6, Segato 6.5; D’Anna 6.5 (30' st Draghetti sv), Capogna 7 (30' st Fall 5), Silvestro 5 (15' st Lisai 5). A disp.: Jusufi, Poletto, Fall, Meneghetti, Sala, Ba. All.: Gaburro 7.

Arbitro: Marco Emmanuele della sezione di Pisa 7. Assistenti: Vincenzo Pedone della sezione di Reggio Calabria e Giovanni Dell’Orco della sezione di Policoro 7 e 7. Quarto uomo: Zucchetti della sezione di Foligno.

Note: Sequenze rigori: Segato (L) sbagliato; Morero (A) gol; Pedrocchi (L) parato; Pepe (A) parato; Lisai (L) sbagliato; Di Paolantonio (A) gol; Fall (L) sbagliato. Ammoniti: Parisi, Moleri e Di Paolantonio per gioco falloso; Segato per proteste; Pepe per simulazione. Angoli: 0-4. Recupero: pt 1'; st 5'.