"In C saremo competitivi. Ci aspetta un girone di ferro" Il ds biancoverde ha parlato a margine di un evento per celebrare la vittoria della poule scudetto

E' una festa continua per l'Avellino dopo la vittoria della poule scudetto che gli ha consegnato il titolo di campione d'Italia di serie D da cucirsi sul petto nella prossima stagione. La squadra oggi pomeriggio si è ritrovata per un brindisi presso uno degli sponsor della squadra, è stata l'occasione per nuovo bagno di folla da parte dei tifosi. A margine ha parlato il ds Carlo Musa: "Abbiamo tante idee ma prima aspettiamo che la società metta nero su bianco per il futuro. Vogliamo dare solidità a questo gruppo e al progetto anche in C dove ci saranno 6-7 squadre che punteranno a vincere. La nostra forza sono stati gli under, tanto bistrattati all'inizio. Alla fine Parisi, Tribuzzi, Viscovo e Betti sono stati i grandi protagonisti".

Intanto la Casertana ha fatto i complimenti all'Avellino in un post sulla sua pagina Facebook ufficiale. Si scaldano i motori in vista della prossima serie C che, dopo un tentativo iniziale da parte di alcuni club di far dividere in maniera verticale l'Italia per abbassare il livello di quello che si preannuncia un super girone di serie C, andrà nella direzione della distribuzione sempre nord-centro-sud perché anche alla luce delle polemiche sollevate dalla Viterbese non si vuol ripetere l'esperienza di squadre che si lamentano per il costo dei viaggi.

Nel caso in cui scendesse la Salernitana l'Avellino si ritroverà in girone di ferro con il già retrocesso Foggia, c'è il Bari di De Laurentiis, il Catania che è andato fuori dai play-off sarà insomma un super campionato quindi l'Avellino inizia a calarsi nel clima della serie C con i complimenti della Casertana. Intanto da Catania parla l'amministratore delegato Pietro Lo Monaco che annuncia battaglia. “Non dobbiamo spaventarci per la presenza al prossimo campionato di club blasonati come Bari, Avellino e Foggia. Non sta scritto da nessuna parte che queste squadre che sono arrivate ora in C hanno più credenziali di noi. Faremo un campionato duro e ci riproveremo ad andare in B”. E' solo giugno ma già si infiamma il clima della prossima serie C.