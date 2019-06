Avellino, festa grande a Capri. De Cesare salta con la squadra Uno yacht per brindare a promozione, scudetto di D e alla permanenza in Irpinia di Bucaro e Musa

Una giornata insieme, ormeggiati davanti a Capri, a bordo di uno yacht messo a disposizione di squadra e staff tecnico, medico per l'occasione. Un premio, una sorpresa; il fascino dei faraglioni e dell'isola dell'amore, per festeggiare la promozione in Serie C, lo scudetto di Serie D e, salvo colpi di scena, i rinnovi del tecnico Bucaro e del direttore sportivo Musa, che hanno raggiunto i calciatori e i componenti della grande famiglia biancoverde proprio in compagnia di De Cesare, ideatore e promotore della singolare "gita fuori porta". Il patron, che è salito a bordo dopo aver raggiunto i suoi uomini con l'ausilio di un gommone motorizzato, è stato accolto, come documentato dal profilo Instagram di Vincenzo Pepe, da cori a lui inneggianti, invitato a saltare e far festa, e non si è tirato indietro prima di un commento come sempre ermetico, ma pregnante: "Ve lo siete meritati." Da domani il “rompete le righe”. Per alcuni, quello di oggi, rappresenterà il ricordo di un dolce addio, per altri l'arrivederci in vista del ritiro pre-campionato, che, salvo colpi di scena, non sarà in Irpinia. Con Sturno prenotata dalla Cavese, prendono quota le opzioni Trentino e Umbria. Si vedrà. Intanto, va in archivio una stagione indimenticabile, con una giovedì speciale che, semmai ce ne fosse stato bisogno, rimarca cosa ha davvero fatto la differenza per arrivare fino in fondo: il gruppo.

