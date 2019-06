Bentornata Unione Sportiva Avellino 1912 Il cambio di denominazione è stato perfezionato e formalizzato nel pomeriggio di ieri

L'Unione Sportiva Avellino 1912 è tornata. Nel corso della dell'assemblea dei soci del club biancoverde, tenutasti ieri pomeriggio, nel corso della quale è stato definito il nuovo statuto sociale, con il passaggio da a r.l. a S.r.l., si è proceduto a formalizzare anche l'atteso cambio di denominazione al quale si stava lavorando, come noto, da giorni.

Come per il logo Uesse, già sfoggiato con orgoglio sulle maglie dalla prima giornata dello scorso campionato di Serie D, l'amministratore delegato Gianandrea De Cesare e il presidente Claudio Mauriello - con il supporto di tutti i professionisti che hanno operato materialmente, occupandosi degli aspetti burocratici - si sono mossi tempestivamente e, grazie all'associazione "...Per la Storia" e al suo presidente, Mario Dell'Anno, hanno restituito alla tifoseria irpina l'ultimo tassello per ritrovare la vera identità del club; per voltare definitivamente pagina dopo le amarezze della scorsa estate.

La Calcio Avellino SSD va "in soffitta". Ne resterà un ricordo comunque piacevole: quello di aver "accompagnato" i colori biancoverdi alla vittoria del campionato, valsa il ritorno in Serie C, e dello scudetto di Serie D. Ora, però, tutto è davvero tornato al suo posto, o quasi: logo e denominazione, riecco l'Unione Sportiva Avellino 1912. L'ultimo passo, adesso, è andarsi a riprendere, sul campo, quella Serie B che i supporter avevano contribuito a difendere dagli spalti. Ma questa è un'altra storia, tutta da scrivere. Da affrontare come le ultime quindici partite; col coltello tra i denti e un unico imperativo: vincere.