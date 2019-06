Adesso è anche ufficiale: l'Avellino è di nuovo Uesse Comunicato ufficiale del club biancoverde dopo l'anticipazione di questa notte su Ottopagine.it

Come anticipato questa notte da Ottopagine.it, l'Avellino ha riacquisito la denominazione di Unione Sportiva 1912. Adesso è anche ufficiale, come reso noto attraverso la seguente nota stampa dal club biancoverde: "Nella giornata di ieri, l'assemblea dei soci si è riunita e, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, ha adottato il nuovo statuto sociale conforme alla legge 91 del 1981. Congiuntamente ai vari passaggi formali e burocratici necessari per la partecipazione ai campionati professionistici, è stato operato anche il cambio di denominazione societaria: da Calcio Avellino SSD a.r.l. a Unione Sportiva Avellino 1912 s.r.l." A corredo del comunicato uno splendido collage che vede alle spalle del logo, in primo piano, tanti pezzi di storia del calcio irpino: dal capitano Adriano Lombardi, passando per Geronimo Barbadillo, solo per citarne alcuni. Negli scatti anche Diego Armando Maradona, intento a duellare con Nando De Napoli.