Lunedì ad Atripalda inaugura il club "Carmine Parziale" Appuntamento alle 17,30 presso la nuova sede dei "Biancoverdi Insuper...Abili"

Lunedì 17 giugno, alle 17,30, ad Atripalda, in Contrada Santissimo - nei pressi del mercatino rionale - si terrà l'inaugurazione della nuova sede ufficiale dei “Biancoverdi Insuper...Abili”, i tifosi dell'Avellino diversamente abili che seguono le partite dai lupi dalla Curva Nord, nello spicchio del primo anello a loro dedicato, ma anche in trasferta. Il club è stato intitolato a Carmine Parziale, scomparso prematuramente poco meno di un anno fa. L'invito è rivolto a tutti i supporter irpini per applaudire l'iniziativa di un gruppo che, da sempre, dimostra di avere un grande cuore e di saper andare “oltre ogni barriera” volendo citare il motto del presidente Flavio Puleo.