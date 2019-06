Serie C, girone C: ecco le avversarie dell'Avellino Dopo la promozione in Serie B del Trapani prende forma il campionato 2019/2020: sarà una Serie B2

Con la promozione in Serie B del Trapani (2-0 al Piacenza nel ritorno della seconda finale playoff, ndr), inizia a prendere forma il girone C della Serie C formato 2019/2020, del quale farà parte, salvo clamorosi quanto improbabili stravolgimenti del criterio di divisione geografica dei raggruppamenti, anche l'Avellino.

Sono, a oggi, note 18 delle 20 squadre che dovrebbero andare a blindare il girone centro-meridionale, in attesa che l'organico venga completato tramite ripescaggi tra le retrocesse (Bisceglie e Paganese in prima fila, ndr) o le vincenti dei playoff di Serie D (Cerignola in pole position, ndr). Resta, però, prima da definire l'effettivo numero di posti a disposizione, oltre alle due vacanze già certe, sopra citate, in base al futuro di Siracusa e Viterbese, che, allo stato attuale, sarebbe in bilico.

In rigoroso ordine alfabetico, il nuovo girone C di Serie C, sarebbe attualmente così strutturato: Avellino; Bari; Casertana; Catania; Catanzaro; Cavese; Foggia; Monopoli; Picerno; Potenza; Reggina; Rende; Rieti; Sicula Leonzio; Siracusa; Vibonese; Virtus Francavilla; Viterbese.