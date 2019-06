De Vena, su Instagram l’addio all’Avellino: sarà del Giugliano Decisa la nuova avventura. Per i lupi attesa dell'incontro tra la proprietà, Musa e Bucaro

La settimana biancoverde si apre con la novità di un addio. Alessandro De Vena, decisivo a suon di reti per la promozione in Serie C e per il titolo di campione d'italia dilettanti, ha salutato Avellino con un post sul profilo ufficiale Instagram: "Ci tengo a ringraziarvi per il meraviglioso calore che mi avete trasmesso quest'anno.- ha affermato l'attaccante partenopeo - Mi sono sentito sempre a casa! Mi avete dato tanta forza. In parte, se ho avuto quei risultati, è stato anche per il vostro assiduo sostegno. Grazie mille! Non dimenticherò mai quest’esperienza che per me è stata unica ed importante. Vi auguro il meglio. Un abbraccio grande e sempre. Forza Avellino".

Nell'attesa del summit della proprietà irpina con il direttore sportivo Carlo Musa e con l'allenatore Giovanni Bucaro, per iniziare davvero il nuovo ciclo tecnico in terza serie, l'Avellino ripartirà senza De Vena, autore di 23 reti complessive in stagione. Il bomber era già assente nella festa a sorpresa a Capri dopo la vittoria del tricolore. De Vena resterà in Serie D: diventerà un calciatore del Giugliano.