Avellino, perfezionata l'iscrizione al campionato di Serie C Sabato dovrebbero arrivare gli annunci di Bucaro e Musa. Ritiro: Sarnano in pole position

L'U.S. Avellino ha perfezionato la documentazione per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C anticipando, dunque, di quattro giorni la scadenza fissata dalla Lega Pro: lunedì sarà trasmessa via PEC insieme alla fideiussione, richiesta, di 350mila euro ed all'integrazione di alcuni incartamenti relativi alla convenzione d'uso del "Partenio-Lombardi". Una notizia che è tutt'altro che un dettaglio, soprattutto per i tifosi, dopo il drammatico epilogo della scorsa estate anche se le storie, così come le proprietà, sono distinte e separate. In ogni caso, "fumata bianca". Stavolta nessun patema d'animo o sgradevole sopresa finale grazie a giorni di silenzioso e scrupoloso lavoro da parte dei vertici dirigenziali.

E non è finita qui. In attesa di ufficializzare la permanenza in Irpinia del tecnico Bucaro e del direttore sportivo Musa (sabato dovrebbe essere il giorno buono, ndr), e di annunciare la serie di conferme di calciatori attualmente in rosa, tenute in caldo ed alle quali si è lavorato fin dal termine della stagione, l'Avellino stringe il cerchio per la scelta del ritiro precampionato, che inizierà a metà luglio o poco prima. In pole position ci sono le Marche, che potrebbero essere preferite a Trentino Alto Adige e Umbria nella corsa a tre tra le regioni vagliate dalla società biancoverde.

La provincia scelta, in tal caso, sarebbe quella Macerata e più precisamente il comune di Sarnano: poco più di tremila abitanti, situato ai piedi dei monti Sibillini, a oltre cinquecento metri di altitudine. Nell'estate del 2018 fu scelta dal Perugia quale location per mettere benzina nelle gambe in vista del torneo di Serie B. Se la sede fosse scelta in via definitiva, i lupi si allenerebbero sul campo sportivo in erba naturale “Mario Maurelli” dove la ASD Sarnano disputa le sue partite in Seconda Categoria. Il borgo dell’appennino marchigiano metterebbe a disposizione anche un palazzetto dello sport con una palestra e una struttura alberghiera confortevole. Si vedrà. La prossima settimana coinciderà, certamente, con una lunga serie di novità su più fronti per l'Avellino e i suoi supporter.