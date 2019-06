Guariglia, un messaggio al "suo" Avellino: "Duc in altum" L'abate di Montevergine, grande tifoso dei biancoverdi, ha incoraggiato il club irpino

A margine della conferenza stampa di presentazione del programma della giornata di sabato, che coinciderà con l'arrivo a Montevergine della fiaccola delle Universiadi 2019, Riccardo Luca Guariglia si è brevemente soffermato su una delle sue grandi passioni: l'U.S. Avellino. Nato a Santa Maria di Castellabate, ma da sempre supporter dei lupi, l'abate ha così commentato la promozione in Serie C e si è così espresso le aspettative in vista del futuro a breve e lungo termine: “Come ho seguito l'ultima stagione? In sordina. Non criticando. Sono fiducioso nella risalita. Puntiamo in alto. Bisogna sempre puntare in alto. Come diceva San Giovanni Paolo II: “Duc in altum” (prendere il largo ed andare verso l'infinito, ndr). Lo sport è una cosa bella.”