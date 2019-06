Avellino, la Turris torna alla carica per Da Dalt In caso di mancata conferma in biancoverde, corallini sono in pole per l'esterno argentino

Dopo essere stato molto vicino alla Turris già lo scorso dicembre, prima di accasarsi all'Avellino, Franco Da Dalt potrebbe proseguire la sua carriera tra le file dei corallini. La priorità dell'argentino, che ha garantito un contributo determinante dal momento del suo arrivo in Irpinia per la rimonta sul Lanusei; titolare inamovibile negli schieramenti adottati dal tecnico Giovanni Bucaro, è, come noto, quella di rimanere in biancoverde, ma, in attesa di conoscere se farà parte del progetto tecnico irpino per la stagione 2019/2020, l'esterno sta valutando anche opzioni alternative. Tra queste, per l'appunto, c'è la Turris, che punta al ripescaggio in Serie C e potrebbe permettere allo stesso Da Dalt di giocare nella categoria che ha conquistato - nuovamente - sul campo. Anche il Taranto è alla finestra, ma i partenopei sarebbero in pole position qualora le strade di Da Dalt e dell'Avellino si separassero per la volontà della società presieduta da Claudio Mauriello.