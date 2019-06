Avellino, è l'ora delle scelte. Formalizzata l'iscrizione Consegnata tutta la documentazione in Lega a Firenze

Non c'è più tempo per aspettare. Quella che si apre oggi deve essere la settimana dei primi annunci in casa Avellino a cominciare dalle riconferme di Bucaro e Musa per le quali si attendono ancora i comunicati ufficiali, previsti nelle prossime ore.

Poi nella prima conferenza stampa della stagione dovrebbe essere varata la campagna abbonamenti e svelata la sede del ritiro (abbandonata l'ipotesi Sarnano ora si parla di Camerino). ma soprattutto, espletate le formalità burocratiche per l'iscrizione (oggi tutta la documentazione è stata depositata in Lega a Firenze) e la nuova convenzione per il Partenio, non bisogna perdere più tempo sui primi acquisti. il bomber della Juve Stabia Paponi, che sembrava vicinissimo, rischia infatti di complicarsi. La società delle vespe pare ora intenzionata a trattenerlo e a quel punto l'Avellino dovrebbe virare su altri obiettivi.

Nelle ultime ore sarebbe stato proposto l'ariete Lorenzo Sorrentino, l'anno scorso alla Lucchese. Per il resto i nomi caldi restano quelli già noti: Varone, Caccavallo, Evacuo. E l'Avellino vorrebbe pescare anche in casa Lanusei dove si sono messi in mostra tanti profili interessanti e che il club irpino conosce benissimo. Ladu, Bernardotto Quatrana e Kovadio; per tutti le trattative sono intavolate quella più concreta sembra essere Quatrana ma il suo arrivo è subordinato alla partenza di Tribuzzi.