Avellino, Mentana operato al menisco: intervento riuscito Mercato in stand-by. Attesa per l'incontro tra la proprietà e il ds Musa

Ieri, l'Avellino ha formalizzato l'iscrizione in LegaPro con la consegna della documentazione. Cresce l'attesa per i primi passi nell'allestimento della rosa per la stagione di Serie C 2019/2020 da parte da parte del club di patron Gianandrea De Cesare che, però, dovrà prima chiarire le posizioni nell'organigramma societario e nello staff tecnico. Sono previste da giorni, ma restano ancora in attesa di ratifica le conferme del direttore sportivo, Carlo Musa, e del tecnico, Giovanni Bucaro. Anche con un incontro tra le parti, ovvero con la proprietà, può nascere lo step di accelerazione nelle dinamiche di mercato. Musa attende alla finestra (ieri poteva essere il giorno giusto, ma non è arrivata la fumata bianca per un colloquio) e lavora sottotraccia aspettando l'ora del summit con i vertici societari. L'idea - che aveva preso corpo nelle scorse settimane - di un dirigente esperto che andrebbe ad affiancarlo non stuzzica il ds capitolino.

Mercato - Si conferma la fase di stand-by con i nomi di Ivan Varone, Giuseppe Caccavallo e Felice Evacuo che restano nelle idee della società irpina. Diversi calciatori attendono il rinnovo in biancoverde, ma con le attese in casa Sidigas qualche posizione inizia a vacillare. E' il caso di Franco Da Dalt, pronto a sposare il progetto Avellino anche in Serie C, ma attratto anche dalla sirene che portano alla Turris. Intanto, in mattinata, Luigi Mentana è stato operato al menisco. A Napoli, l'intervento per superare la lesione che limitava l'attaccante da gennaio. Operazione perfettamente riuscita e quindici giorni di riposo per Mentana.