Avellino: mercato fermo, pista Frosinone per Tribuzzi I ciociari pensano all'esterno offensivo capitolino, decisivo nella promozione del club irpino

Con l'attesa legata agli annunci del direttore sportivo, Carlo Musa, e del tecnico, Giovanni Bucaro, il lavoro sottotraccia del ds prosegue, ma risulta, di fatto, bloccato. L'incontro tanto atteso tra le parti, il colloquio utile per dare davvero il via alla nuova stagione tarda ad arrivare e diversi calciatori non potrebbero non aspettare, optando per altre soluzioni. Franco Da Dalt sembra destinato alla Turris con la conferma in Serie D, mentre per Alessio Tribuzzi c'è il forte interesse del Frosinone, che torna sul calciatore, come presentato nei mesi scorsi su ottopagine.it. Dopo aver assunto un ruolo da protagonista nella promozione in Serie C e per lo Scudetto dei dilettanti con la maglia biancoverde (doppia cifra per gol e assist), Tribuzzi potrebbe puntare al grande balzo in cadetteria con la società ciociara, appena retrocessa dalla Serie A e che sarà allenata nella prossima stagione da Alessandro Nesta.