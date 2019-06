Franco Da Dalt saluta l'Avellino: è un calciatore della Turris Il nativo di Ituzaingó passa al club corallino: "Una società con gli obiettivi ben chiari"

La Turris ha annunciato l'ingaggio di Franco Da Dalt che, quindi, saluta ufficialmente l'Avellino e sposa il progetto del club corallino. "Il club biancorosso annuncia di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista/esterno offensivo, classe 87', Franco Da Dalt. - si legge nella nota diffusa dalla Turris - L'argentino ha chiuso la scorsa stagione in forza all'Avellino (ha iniziato la stagione a Campobasso, trasferendosi poi in Irpinia durante la finestra di calciomercato invernale), contribuendo in modo tangibile alla promozione dei lupi in Serie C e alla vittoria dello Scudetto di categoria: in 27 presenze totali con i biancoverdi, sono stati 3 i gol messi a segno, 5 invece sono stati gli assist serviti ai compagni (1 nello spareggio promozione contro il Lanusei)". Ecco anche le prime parole di Da Dalt da calciatore della Turris: "Sono felicissimo di entrare a far parte della grande famiglia della Turris. - ha spiegato il nativo di Ituzaingó - Questa è una società che mi ha fortemente voluto, che vuole fare bene e con degli obiettivi ben chiari. Ho visto la rosa a disposizione del Mister, sono sicuro che ci toglieremo tante soddisfazioni quest’anno".

Foto: pagina ufficiale Facebook Turris Calcio ASD