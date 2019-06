Serie C, il campionato inizia il 25 agosto Si chiuderà il 26 aprile, poi i playoff

La serie C partirà domenica 25 agosto per chiudersi il 26 aprile 2020. Lo ha deciso la Lega di serie C. Il campionato non conoscerà soste se non nelle due settimane coincidenti con le vacanze di Natale. In programma anche quattro turni infrasettimanali, le cui date però sono ancora da definire.La prima partita di Coppa Italia di categoria è in programma domenica 4 agosto con la prima giornata eliminatoria e i due turni successivi domenica 11 e domenica 18. Il calendario verrà diramato il 31 luglio.