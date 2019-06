Calcio e basket a rischio, ipotesi vendita e autoretrocessione La Sidigas dovrà definire un concordato per fronteggiare un istanza di fallimento

Presagi di sventura sulla Sidigas alle prese con un istanza di fallimento che sta bloccando il mercato dell'Avellino Calcio e la ricapitalizzazione della Scandone basket. Nei prossimi giorni l'azienda dovrà provare a definire un concordato presso il tribunale di Avellino per sanare una posizione debitoria. A rischio ci sarebbe la sopravvivenza di calcio e basket in città. Sul tavolo ci sarebbero anche l'opzione autoretrocessione in A2 per la Scandone e quella di mettere in vendita l'Avellino Calcio consegnando il titolo nelle mani del neo sindaco Gianluca Festa. I tifosi vivono ore di apprensione aspettando una nota ufficiale della proprietà.