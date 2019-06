De Cesare incontra la Sud e ribadisce la volontà di vendere La nota della Curva

"È doveroso da parte nostra aggiornarvi che, al nostro comunicato, l' Ing. De Cesare ha risposto in poche ore. Infatti nel tardo pomeriggio vi è stato l'incontro fra l'ingegnere ed una delegazione della Curva Sud Avellino.

In questo incontro De Cesare ha spiegato le sue problematiche e quindi ci ha confermato l' intenzione di voler cedere le due società sportive.

Nel frattempo garantirà, fino alla cessione, la prosecuzione delle attività legate all' US Avellino, nel migliore dei modi.

Ha garantito che ogni eventuale trattativa sarà resa nota alla Curva ed all' Associazione Per La Storia che dovranno dare il loro benestare alla persona o al gruppo interessato all' acquisizione della società calcistica.

A questo punto invitiamo imprenditori , preferibilmente irpini, a farsi avanti in tempi brevi, vista la imminente programmazione della nuova stagione ed invitiamo l' intero popolo irpino a mostrare con i fatti l'attaccamento alla casacca biancoverde.

Le chiacchiere non servono, servono i fatti.

Mai arresi, a testa alta avellinesi!!! "