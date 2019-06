Vendere l'Avellino "a costo zero", avviati i primi contatti Tra i nomi che circolano anche qualcuno che ci aveva già provato l'anno scorso

Dopo aver confermato ai tifosi la volontà di vendere l’Us Avellino, sono iniziate le interlocuzioni del patron Gianandrea De Cesare per cedere il club biancoverde. Naturalmente si tratta delle prime schermaglie, i primi approcci ma da indiscrezioni raccolte e confermate anche dal sindaco Gianluca Festa, che sta seguendo molto da vicino la situazione e monitorerà questo percorso, tra i potenziali acquirenti ci sarebbero sostanzialmente anche alcuni di quelli che già l’anno scorso volevano rilevare la società, il cui titolo era stato consegnato nelle mani del sindaco Vincenzo Ciampi.

I primi imprenditori, irpini e non, si sarebbero dunque già fatti avanti anche perché pare sia intenzione di De Cesare di vendere a costo zero. Del resto parliamo di una società con appena un anno di vita, sostanzialmente sana e senza debiti. Più complicata la situazione nel basket, ecco perché appare difficile mettere sul mercato insieme i due club. I tifosi intanto chiedono di fare presto perché la stagione agonistica è alle porte e c’è poco tempo per programmare. Molti di loro sono disposti anche a dare un segnale concreto come l'azionariato popolare per non disperdere questo patrimonio e salvare il calcio ad Avellino.