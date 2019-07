Festa: "La missione è salvare calcio e basket ad Avellino" Il sindaco: "C'è l'esigenza di trovare un compratore per acquisisca entrambi i club"

"C'è una missione, quella di salvare il calcio e il basket". Così, il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, a margine della conferenza Universiadi, al Circolo della Stampa. "De Cesare, con grande senso di responsabilità, vista la difficoltà che sta per affrontare con la Sidigas, ha detto che è disponibile a cedere gratuitamente le due società. Ora c'è l'esigenza di trovare un compratore che acquisisca entrambi i club. Da parte mia, c'è la volontà a sostenere e seguire da vicino qualsiasi tipo di trattativa. Certamente, possiamo dire che al momento c'è stato qualche contatto, c'è stata qualche prima interlocuzione a partire dal calcio, ma sul tavolo si mantengono entrambe le questioni, sia quella del calcio, sia quella della Scandone".

Le condizioni per calcio e basket: "Per quanto mi è stato rappresentato, l'Avellino non ha debiti. Invece, per la Scandone ci sarebbe la disponibilità da parte di De Cesare di accollarsi eventuali debiti che fossero stati maturati con il basket per favorire l'acquisizione di entrambi i club".

Fase di contatti: "Acquisite alcune disponibilità, si passerà ad incontri di persona. E' sempre importante guardarsi negli occhi, capirsi e comprendersi, valutare la consistenza economica degli acquirenti. Dobbiamo garantire che ci sia qualcuno che acquisisca basket e calcio, ma che questo qualcuno possa rappresentare una prospettiva solida per entrambi i club. Per ora possiamo parlare solo di contatti e chiacchierate. Per il prossimo weekend, dovremo avere un quadro più chiaro. Non dico il nome di colui o coloro i quali subentreranno, ma il quadro dovrà essere più chiaro. La Scandone compie 71 anni. L'obiettivo prioritario è quello di non farla scomparire e garantirle il campionato più alto possibile".

Alle 14, nel corso del Tg Sport del canale 696 TV OttoChannel, l'intervista a Gianluca Festa.