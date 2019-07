Curva Sud: "Che calcio e basket siano vendutI separatamente" Il tifo organizzato dell'US Avellino: "Stiano lontani i lestofanti conclamati"

Duro comunicato della Curva Sud Avellino che resta in attesa del futuro dell'Unione Sportiva dopo l'annuncio della crisi in casa Sidigas: "Abbiamo letto che qualche imprenditore si è fatto avanti ma ha espresso perplessità nell'accettare l'acquisizione di entrambe le squadre. - si legge nella nota diffusa dal tifo organizzato dell'U.S. Avellino - Riteniamo che le perplessità siano fondate perché Scandone e Us Avellino sono due realtà distinte e separate. Il progetto della Polisportiva non è mai partito. L'Ing. De Cesare ci disse che avrebbe preferito la cessione delle due società ma aggiunse che questo pacchetto non era un obbligo o un vincolo. In maniera ferma e decisa gli chiediamo ora di scindere le due società, di trattare vendite separate, perché ad un mese dai primi impegni di calcistici siamo senza allenatore, senza direttore generale, senza direttore sportivo, senza giocatori tesserati, senza un ritiro programmato. Dopo un campionato e la poule scudetto esaltanti, la nostra tifoseria non merita questo smacco, non merita di soffrire ulteriormente dopo quanto accaduto l’estate scorsa. Abbiamo già sorvolato sul fatto di non essere stati informati sulla catastrofica situazione ed abbiamo dovuto scoprirlo da soli. Non vorremmo dover cambiare idea sull'Ing. De Cesare ed iniziare ad agire in maniera diversa da come abbiamo fatto finora. Il rispetto è per noi sacro e gli siamo grati per aver condotto in Lega Pro l'Avellino, ma se questa attesa dovesse vanificare tutto, perderemo il rispetto e ci vedremo costretti ad agire diversamente. Quindi basta chiacchiere, basta coltivare sogni o speranze, noi vogliamo concretezza e la concretezza si chiama vendita singola della società Us Avellino. Tale vendita deve avvenire urgentemente prima che la situazione precipiti. Inoltre, mai accetteremo che l'Ing. continui la sua avventura con l' US Avellino nel caso in cui dovesse autoretrocedere la Scandone per mantenere il calcio. Riteniamo sia sacro il rispetto verso gli avellinesi e tutti gli sport della nostra città. Un tale smacco al buon nome della nostra città non sarebbe mai perdonato da parte nostra. La Curva non sarà parte attiva della trattativa di vendita, non decideremo di prezzi o altre cose ma abbiamo posto dei veti, chiedendo all'Ing. De Cesare di tenere lontano da Avellino i lestofanti conclamati e i banditi del mondo del calcio, che controllano direttamente o indirettamente una dozzina di società, questo nell'interesse dell'intera comunità biancoverde, come riteniamo giusto che sia. Quindi non tireremo la volata per nessun gruppo o cordata, non lo abbiamo mai fatto e mai lo faremo, a noi interessa solo che chi venga abbia voglia di investire con oculatezza ed abbia un programma per portare in alto i nostri colori, come Curva possiamo solo garantire amore e sostegno ad oltranza per i nostri colori". Il comunicato si completa con una fase in maiuscolo: "Ora basta perdere tempo, basta chiacchiere, vendi le due società separatamente, rispetta gli impegni presi".