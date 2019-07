Avellino, Genovese: "Il sindaco farà di tutto per salvarla" Il consigliere comunale: "Festa al lavoro per calcio e basket. A1 della pallacanestro è un vanto"

La Sidigas resta fiduciosa di far valere la posizione del gruppo nel corso dell'udienza fallimentare, fissata per il giorno 12, ma resta il netto passo indietro per le realtà sportive. Prospettiva della cessione per il calcio, ma almeno per ora, sembrano confermarsi solo approcci timidi con i potenziali acquirenti. In giornata, sembrano in rialzo le quotazioni della famiglia Iacovacci, già nel calcio avellinese verso la promozione in B, firmata nel 2013, ma tutto resta nel dubbio di una posizione economica dell'attuale proprietà che decreta il rebus per il futuro dello sport nel capoluogo irpino. L'udienza potrebbe risultare spartiacque per un ingresso deciso o meno da parte di un compratore nel calcio. Intanto, in città filtra pessisismo. L'ambiente resta stupito dall'ennesimo ribaltone e rischio vissuto dai club avellinesi. L'amministrazione comunale prosegue il suo lavoro di mediazione con il sindaco Gianluca Festa, presentato dal consigliere comunale, Antonio Genovese, nel corso dell'inaugurazione del Villaggio Atleti Universiade al Campo Coni: "In questo momento, per lo sport avellinese, la situazione è abbastanza tragica. - ha affermato il consigliere comunale - Il sindaco sta seguendo in prima persona l'evolversi della situazione e, sicuramente, farà di tutto per salvare lo sport, per lasciare qualcosa. L'A1 di basket è motivo di vanto per questa città. Per il calcio, speriamo di salire in B che è il campionato adeguato per la città di Avellino".