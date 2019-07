Serie C, per l'Avellino anche la possibilità di un girone a 19 Ufficiali riammissioni e ripescaggi, due ricorsi. Quasi definito il girone dei lupi: le avversarie

Con le riammissioni di Virtus Verona, Fano, Paganese; i ripescaggi di Modena e Reggiana (Reggio Audace, ndr) ed in seguito alle bocciature delle richieste di Cerignola e Bisceglie, per problemi legati ai campi di gioco, prende forma la Serie C formato 2019/2020.

Mancherebbe la 60esima squadra per completare organico. Le due bocciate sopra citate hanno già presentato ricorso e il Bisceglie dovrebbe spuntarla, ma, se nuovamente bocciate, si andrà avanti con 59 squadre.

L'ipotesi più verosimile è, però, che la Lega Pro resti a 59 squadre con un girone a 19 squadre ed un turno di riposo a giornata.

Il girone, salvo inserimento del Gubbio, potrebbe essere proprio il C, quello dell'Avellino, affiancato, in ordine sparso, da Bari, Catania, Virtus Francavilla, Sicula leonzio, Rende, Reggina, Catanzaro, Paganese, Casertana, Cavese, Potenza, Picerno, Rieti, Viterbese, Ternana, Teramo, Monopoli e Vibonese.

Il presidente Ghirelli ha, nel contempo, smentito l'ipotesi di una variazione dell'attuale formula dei playoff.