Addio a Flavio Puleo, anima dei Biancoverdi Insuperabili Si è spento dopo una lunga malattia

Ci ha lasciati Flavio Puleo. Avellino e i tifosi biancoverdi piangono la scomparsa di un caro amico. Anima dei “Biancoverdi Insuperabili” appena un mese fa aveva fatto di tutto per inaugurare la nuova sede dei tifosi diversamente abili ad Atripalda. Sempre in quello spicchio di Curva Nord a loro riservato, Flavio non è riuscito a vincere la sua battaglia contro una brutta malattia che lo ha consumato nel corpo ma non nello spirito. Tantissimi i messaggi di cordoglio su Facebook per salutare l’ultima volta Flavio, esempio di tifoso in grado di superare ogni ostacolo pur di essere vicino al suo Avellino.