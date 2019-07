Ufficiale: anche Matute non resterà ad Avellino Il calciatore camerunese ha rotto gli indugi firmando per un'altra società, in Serie D

Continua la diaspora dei protagonisti della promozione in Serie C dell'Avellino: il centrocampista Kelvin Ewome Matute è ufficialmente un calciatore del Taranto. A comunicare l'ingaggio del camerunese, che per settimane ha atteso novità dai biancoverdi, nonostante la crisi societaria, palesando la sua volontà di restare all'ombra del Partenio prima di rompere gli indugi e firmare per i pugliesi, è stato lo stesso club ionico attraverso il proprio sito ufficiale.

"Colpaccio della domenica: Matute è del Taranto" è il titolo del comunicato stampa con cui i rossoblù hanno annunciato il tesseramento del classe '88, che lascia i lupi dopo aver totalizzato, nella scorsa stagione, 39 presenze e realizzato 3 gol tra Coppa Italia di Serie D, campionato, playoff e poule scudetto.

Il comunicato del Taranto FC - «Il Taranto FC 1927 non smette di stupire e concretizza anche di domenica un nuovo botto di mercato a completamento quasi certamente della batteria degli over. Dopo aver ufficializzato l’attaccante ivoriano Ouattara e l’attaccante argentino Guaita, c’è da segnalare un’altra operazione in entrata di incommensurabile valore per le ambizioni rossoblù. La società ionica, infatti, attraverso il lavoro determinato, egregio e certosino del presidente Giove, del direttore Montella e del direttore sportivo Sgrona, è lieta di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del superbo centrocampista camerunense Kelwin Ewome Matute. Il giocatore classe 88′ ha militato esclusivamente in serie B e serie C ad eccezion fatta dell’ultima stagione in cui ha vinto il campionato di serie D con l’Avellino. E’ stato letteralmente strappato dagli ionici ad una concorrenza spietata messa in atto da diverse compagini militanti prevalentemente nel professionismo, in quanto si tratta di un calciatore dall’indiscusso blasone e dalla grande qualità nella zona nevralgica del campo, un autentico lusso per questa categoria. Tecnica, corsa, personalità, Matute è un giocatore di primaria importanza nello scacchiere tattico, sia in fase di possesso che di non possesso palla. Nei suoi trascorsi in squadre di livello, tra le quali figurano Juve Stabia, Casertana, Pro Vercelli, Crotone, Triestina e Cesena, vanta anche la bellezza di quattordici reti. Matute è prontissimo per iniziare la sua nuova avventura in riva allo Ionio: “Il Taranto è una grande società, una squadra, una piazza ed una tifoseria che non ha nulla a che vedere con la Serie D e che merita di risalire al più presto. Ho sempre ribadito che sarei sceso di categoria solo per sposare un progetto ambizioso ed importante. Ecco perché ho scelto Taranto. Non vedo l’ora di respirare l’atmosfera della passione ionica per puntare ad esultare insieme."»

Fonte e foto: Tarantofc.it