Serie C, Ghirelli svela anticipi, posticipi e orari delle gare Il presidente della Lega Pro: "Si potrà cambiare solo a due condizioni"

Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha annunciato il format relativo ad anticipi e posticipi, in vista della stagione 2019/2020, nel corso del primo raduno della Can Pro a Sportilia: “Siamo vicini alle esigenze dei tifosi, li abbiamo ascoltati: si giocheranno 3 anticipi il sabato sera, uno per girone. La domenica si scenderà in campo alle 15 e alle 17,30. Infine, ci sarà il classico posticipo del lunedì sera. Si torna, quindi, a giorni ed orari fissi. Si può cambiare solo se lo chiederanno i club e lo si farà solo se si riuscirà a dimostrare che così facendo verranno più spettatori."

Giovedì 25 luglio, alle 18,30, a Roma, presso il Salone d’Onore del Coni, la composizione dei calendari dei tre gironi.

Quello C, a ora, è a 19 squadre, ma si sono da poco concluse, presso il Collegio di Garanzia del Coni, le udienze relative ai ricorsi di Bisceglie e Cerignola. In caso di accoglimento di uno o di entrambi i ricorsi (in tal caso semaforo verde per il Bisceglie, retrocesso la scorsa stagione, ndr), una delle due squadre farebbe salire a 20 l'organico del raggruppuamento in cui è stato inserito l'Avellino.