Avellino, sabato la Curva Sud scende in piazza Manifestazione di protesta contro la proprietà: “Stanchi dello stile Sidigas”

Attraverso un comunicato ufficiale la Curva Sud Avellino ha annunciato che sabato 27 luglio 2019, alle 10, scenderà in piazza Libertà per una manifestazione di protesta.

Il comunicato - “Nelle avversità il popolo irpino ha sempre mostrato il suo lato migliore: fiero, indomito e pronto ad affrontare le difficoltà. È giunto il momento di far sentire la nostra voce, la voce di chi ama i colori biancoverdi. Tutti abbiamo l'opportunità di vivere da protagonisti la nostra storia e di far capire che Avellino non è terra di conquista. Per questi colori, per questa città e questa provincia, bisogna avere rispetto. Facciamo vedere a tutti chi siamo, chi è il popolo irpino. Abbandonate le vostre poltrone, i vostri divani, le vostre postazioni Facebook. Siate partecipi di quello che oltre a poter essere un cambiamento, è e sarà un'occasione per far sentire la nostra voce. Siamo stanchi di chi ha tradito la nostra fiducia, stanchi di personaggi come Mauriello che hanno ostentato la loro "avellinesità" solo per difendere gli interessi di De Cesare. Siamo stanchi di quello che viene definito ‘stile Sidigas’, che per noi è solo un mondo di menzogne, del resto anche in Tribunale vogliono vederci chiaro. A testa alta ultras. Dimmi un po’ se la ami oppure no. Curva Sud Avellino.”