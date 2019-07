Avellino, Bucaro va via: "Atto dovuto, lascio a malincuore" Il tecnico: "Pensavo di proseguire, ma non sono stato contattato per chiarimenti che erano dovuti"

Continua a perdere pezzi l'Avellino targato Sidigas, che sta dilapidando il patrimonio tecnico protagonista della strepitosa rimonta sul Lanusei, della promozione in Serie C e della vittoria dello scudetto di Serie D. Il tecnico Giovanni Bucaro (che potrebbe ora accasarsi al Palermo, nella sua Palermo, ndr) ha annunciato, attraverso una lettera affidata a gianlucadimarzio.com, di aver deciso di lasciare i lupi dopo giorni di attesa, silenzi e silenzio. Alle spalle settimane di imbarazzante immobilismo, nelle quali ha preferito non rilasciare dichiarazioni, ma non ha mai nascosto di non ricevere chiamate da parte proprietà, nonostante le continue voci, rimaste puntualmente tali, circa una sua imminente convocazione per sancire la conferma in biancoverde. E, dunque, Bucaro ha così rotto gli indugi: "Cari tifosi, a memoria di chi mi è accanto, perché essendo in campo (era difficile che io sentissi la telecronaca) con la Mia squadra, a Rieti i commentatori dissero che sembrava non esprimessi emozioni. Non era così. Infatti alla fine esplosi di gioia per un traguardo che nessuno si aspettava ma che io ho sentito MIO da quando accettai. Ad Avellino sono molto legato e questa esperienza ha fortificato questo mio pensiero: un gruppo perfetto, una proprietà che dava piena fiducia e presenza. Insomma, un’alchimia che insieme alla nostra e alla vostra, popolo avellinese, ha reso possibile tutto ciò. Oggi il seguito lo conoscete tutti, perché in tanti, forse troppi, scrivono, ma io ancora non sono stato contattato almeno per chiarimenti che mi erano dovuti. Anzi, convinto del contrario ho declinato altre proposte perché pensavo di proseguire: invece mi trovo a dover rispondere ai miei ragazzi che non so nulla e che se trovano altro io oggi da solo non posso dare garanzie.

Lascio a malincuore ma oggi per tutte queste dinamiche il mio è un atto dovuto. È stata una esperienza da annali: il tempo non potrà toglierla a nessuno di noi che l’abbiamo vissuta, agognata, raggiunta.

Forza lupi sempre!

Mister Giovanni Bucaro."

Sarebbe, intanto, in corso, come anticipato nel pomeriggio su Ottopagine.it, il vertice della Sidigas per definire il sempre più palesemente traballante futuro dell'Avellino. L'incontro potrebbe riservare sorprese. Non trapelano indiscrezioni in merito alla possibile presenza del direttore sportivo Carlo Musa, che, stando a quanto riferito da fonti vicine alla Sidigas, sarebbe stato convocato in serata nel caso in cui il sopra citato vertice fosse stato confermato da De Cesare. E, col senno del poi, non è un caso che le stesse fonti non facesse riferimento a Bucaro. Presto svelato il mistero.