Serie C, ecco il cammino dell'Avellino: esordio col botto Primo derby campano alla settima giornata, trasferta pugliese all'ultima di andata

A Roma, presso il salone d'onore del Coni, sono stati compilati i calendari per la stagione 2019/2020 di Serie C. L'Avellino, in piena crisi societaria, conosce il suo cammino nel girone C.

Il sorteggio ha riservato un esordio col botto: il 25 agosto si giocherà Avellino - Catania. Prima trasferta, una settimana dopo sul campo della Vibonese. Primo derby campano alla settimana giornata: Cavese - Avellino.

Di seguito il cammino completo dell'Avellino.

Prima giornata: Avellino - Catania;

Seconda giornata: Vibonese - Avellino;

Terza giornata: Avellino - Teramo;

Quarta giornata: AZ Picerno - Avellino;

Quinta giornata: Avellino - Bisceglie;

Sesta giornata: Avellino - Virtus Francavilla;

Settima giornata: Cavese - Avellino;

Ottava giornata: Avellino - Rende;

Nona giornata: Paganese - Avellino;

Decima giornata: Avellino - Bari;

Undicesima giornata: Ternana - Avellino;

Dodicesima giornata: Avellino - Reggina;

Tredicesima giornata: Catanzaro - Avellino;

Quattordicesima giornata: Avellino - Potenza;

Quindicesima giornata: Casertana-Avellino;

Sedicesima giornata: Avellino - Rieti;

Diciassettesima giornata: Viterbese Castrense - Avellino;

Diciottesima giornata: Avellino - Sicula Leonzio;

Diciannovesima giornata: Monopoli - Avellino.

Foto: www.lega-pro.com